Потенциал для продолжения протестов есть, потому что 70% украинцев против рынка земли – Билецкий

Около 70% украинцев выступают против открытия рынка земли, поэтому потенциал для продолжения протестов есть, но если за законопроект все-таки проголосуют, «Национальный корпус» вместе с аграриями будет бороться за его отмену. Об этом глава политической партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий заявил 8 февраля во время дебатов с советником премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексеем Мушаком на телеканале «Интер», сообщает сайт политсилы.

Видео фрагмента дискуссии «Национальный корпус» опубликовал на своем канале YouTube.

Действующая власть осознает, что общество никогда не поддержит снятие моратория в таком виде, как сейчас, и поэтому категорически не соглашается на проведение всенародного референдума, заявил политик.

Он подчеркнул, что большинство аграриев аргументировано боятся открытия рынка земли, ведь в Украине отсутствует эффективная правовая база, чтобы защитить мелких фермеров от рейдерства. Кроме того, есть реальный риск потери более 10% сельскохозяйственных угодий Украины, если закон о земле будет проголосован сейчас – до проведения полноценной инвентаризации всех земель, убежден политик.

«Фермерство и жители мелких сел категорически против рынка земли в нынешнем виде. Рейдерство никуда не делось. Вы говорите о спаде, а на самом деле фермеры просто перестали верить органам правопорядка и обращаются к бандитам. Теперь о геокадастре. Компания, которая занимается формированием этого кадастра на основе спутниковой съемки, накануне признала, что в кадастр не внесено по крайней мере 4 млн 300 тыс. га земли. Если ВРУ сейчас проголосует закон о рынке земли, это приведет к потере более 10% всей украинской земли», – заявил Билецкий.

Лидер «Национального корпуса» добавил, что среди украинского населения нет поддержки этого закона, но власть игнорирует позицию общества, не соглашаясь на всенародный референдум. Билецкий отметил, что если за закон о земле все же проголосуют в действующей редакции, то протесты продолжатся, ведь потенциал для этого есть.

«Вы говорите, для внедрения рынка земли есть 240 голосов в Раде, а скажите – есть по крайней мере 50% украинского народа? Это абсолютная махинация. Все социологи, даже приближенные к президенту, показывают – около 70% украинцев против открытия рынка земли. За вами люди? Почему тогда вы не проводите референдум? Потенциал для протестов есть. И если закон все же проголосуют, «Национальный корпус» вместе с аграриями будет бороться за его отмену», – сказал Билецкий.

В ответ Алексей Мушак заявил, что украинцы никогда не пойдут на продажу земли из-за «ментальных стереотипов», но это не может быть поводом для отмены реформы

«Украинская ментальность и культура говорит, что землей не надо торговать. Но мы хотим, чтобы украинцы распоряжались землей», – сообщил чиновник.

Мушак не ответил на вопрос Билецкого, почему власть не хочет объявить референдум по поводу открытия рынка земли, как ранее обещал президент. По поводу рейдерства и возможных афер с землей после снятия моратория чиновник заявил, что «нет проблемы», и посоветовал украинцам сверять права на сельскохозяйственные угодья с кадастром.

«Нужно проверить, есть ли участок в земельном кадастре. Земельный кадастр абсолютно открыт. Если для пожилых людей это сложно, пусть просят своих внуков, чтобы проверить, кто является владельцем этого участка. Нету проблемы. Если там вы – все окей. Если данные не внесены в кадастр, надо внести», – посоветовал чиновник.

ВИДЕОВидео: Національний Корпус / YouTube

Верховная Рада начала во втором чтении рассматривать законопроект о рынке земли.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения» авторства депутатов от «Слуги народа». Документ не поддержали парламентские фракции «Батьківщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос», а также депутатская группа «За майбутнє».

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок. Нардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Согласно опросу, который Киевский международный институт социологии проводил в конце ноября 2019 года, введение рынка земли поддерживает 22% украинцев, против – 59%. Согласно опросу Центра Разумкова, проведенному с 1 по 7 ноября прошлого года, 68,3% проголосовали бы на референдуме за продление моратория.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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