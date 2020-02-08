Опубликовано видео с предполагаемым стрелком в торговом центре Таиланда

СМИ опубликовали видео предполагаемого стрелка, устроившего стрельбу по мирным жителям в Таиланде.
Местные СМИ сообщали, что стрелок вел трансляцию атаки в соцсетях, выяснилось, что это был старший сержант Чакрапхан Тхомма.
Также появилось видео с улицы около торгового центра.
Напомним, рядовой таиландских сухопутных войск угнал военный внедорожник из части и проехал на нем по городу, периодически стреляя из автоматической винтовки по людям в городе Накхон Ратчасима. Его мотивы пока неясны.
Позже он направился в торговый центр Terminal 21, где удерживает 16 заложников. Сообщается о 17 погибших.
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