Лыжи. Непряева взяла серебро в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

Российская лыжница Наталья Непряева финишировала второй в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в шведском Фалуне. Ее время составило 3 минуты 23,62 секунды.

Россиянка отстала от лидера всего на 0,08 секунды. Победительница соревнований была определена лишь с помощью фотофиниша. Ею стала представительница Швеции Линн Сван (3 минуты 23,54 секунды). Тройку лучших замкнула ее соотечественница Йонна Сундлинг (+0,10).

Россиянка Ольга Кучерук не сумела пробиться в финальные забеги, завершив борьбу на стадии четвертьфиналов.

Источник: Вести

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