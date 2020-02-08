Лыжи. Непряева взяла серебро в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

Российская лыжница Наталья Непряева финишировала второй в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в шведском Фалуне. Ее время составило 3 минуты 23,62 секунды.
Россиянка отстала от лидера всего на 0,08 секунды. Победительница соревнований была определена лишь с помощью фотофиниша. Ею стала представительница Швеции Линн Сван (3 минуты 23,54 секунды). Тройку лучших замкнула ее соотечественница Йонна Сундлинг (+0,10).
Россиянка Ольга Кучерук не сумела пробиться в финальные забеги, завершив борьбу на стадии четвертьфиналов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- От коронавируса в Китае погиб уже 361 человек / 3 февраля
- По военным США в Ираке ударили «Катюшей» / 30 декабря
- В Киеве полиция задержала двух старшеклассниц, «заминировавших» несколько школ / 29 января
- Фигуранту дела «Хизб ут-Тахрир» Умерову, который пережил приступ, не оказывают помощь – адвокат / 30 декабря
- Абсолютное большинство репатриантов в Израиль оказались не евреями / 23 декабря
- В Петербурге госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус / 22 января
- Джонсон подписал закон о выходе Великобритании из Евросоюза / 24 января
- Террористы в Кении убили военного США и двух контрактников Пентагона / 6 января