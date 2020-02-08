Милованов: Общий объем необходимых инвестиций в Украину – $50 млрд

Милованов: Общий объем необходимых инвестиций в Украину – $50 млрд

08.02.2020, 18:06, Новости дня

Украинская экономика нуждается в инвестициях на сумму $50 млрд. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил 7 февраля в Facebook.

«Нам критически нужны инвестиции и обновление основных средств. Общий объем необходимых инвестиций в страну – $50 млрд. Это позволит создать новые рабочие места и дать украинцам возможность зарабатывать больше», – написал он.

Министр отметил также, что «по итогам года экономика продолжила расти».

«Были условия, которые сказались на ее развитии: война на Востоке страны, переориентация рынков сбыта, протекционистская политика США, недоинвестированность, высокий уровень износа основных средств.», – объяснил он.

Звітуємо Верховній Раді. Сьогодні мав конструктивну дискусію із колегами із Комітету з питань економічного розвитку…

Posted by Тимофей Милованов on Reede, 7. veebruar 2020

22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский озвучил идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny. Президент объяснил, что «если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно».

«Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие два года в приватизацию в Украине $10 млн и более, мы освобождаем от налога на прибыль», – сказал глава государства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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