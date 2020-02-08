Ульяновский губернатор отреагировал на сообщения о взрыве атомного реактора

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов потребовал от полиции найти распространителей ложных сообщений о взрыве атомного реактора в Димитровграде. Как напиcал Морозов в Instagram, зарабатывающие на хайпе люди публикуют в соцсетях видеоролики с аварией на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов. На самом деле кадры показывают пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре в октябре прошлого года года.

"Я обратился в правоохранительные органы с требованием наказать этих людей. Их действия попадают под УК РФ и могут иметь серьезные последствия", — отметил Морозов.

Также Морозов сообщил, что радиационный фон в Ульяновске соответствует норме, а ситуация в НИИАР штатная.

Морозов уверил, что при наличии "хоть какой-то угрозы жизни и здоровью людей, мы бы предприняли все усилия, чтобы спасти всех", пишет РИА Новости. "Я сам живу здесь, здесь живет моя семья, мои дети", — сообщил губернатор.

Источник: Вести

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