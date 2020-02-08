Ульяновский губернатор отреагировал на сообщения о взрыве атомного реактора

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов потребовал от полиции найти распространителей ложных сообщений о взрыве атомного реактора в Димитровграде. Как напиcал Морозов в Instagram, зарабатывающие на хайпе люди публикуют в соцсетях видеоролики с аварией на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов. На самом деле кадры показывают пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре в октябре прошлого года года.
"Я обратился в правоохранительные органы с требованием наказать этих людей. Их действия попадают под УК РФ и могут иметь серьезные последствия", — отметил Морозов.
Также Морозов сообщил, что радиационный фон в Ульяновске соответствует норме, а ситуация в НИИАР штатная.
Морозов уверил, что при наличии "хоть какой-то угрозы жизни и здоровью людей, мы бы предприняли все усилия, чтобы спасти всех", пишет РИА Новости. "Я сам живу здесь, здесь живет моя семья, мои дети", — сообщил губернатор.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Volkswagen начал старт заказов на недорогой кроссовер Jetta VS7 / 28 декабря
- Иммунолог Волянский: В этом году в Украине позитивный сдвиг. Впервые за 10 лет от гриппа привито более 1% населения / 20 января
- Помпео предостерег Россию от вмешательства в американские выборы 2020 года / 11 декабря
- IKEA закрывает свои магазины в Китае из-за вспышки нового коронавируса / 30 января
- Гендиректору работавшей на Восточном организации вынесли приговор / 3 декабря
- Сотни тысяч иранцев вышли на улицы с требованиями отомстить США за смерть генерала Сулеймани / 3 января
- Эрдоган 3 февраля прибудет в Украину / 1 февраля
- Кость в горле людоеда. Дмитрий Гудков о том, как репрессии сплотили россиян вместо того чтобы запугать / 26 декабря