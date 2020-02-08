Врач, запугивавший пациенток ради интимного обследования, получил пожизненное

В Великобритании приговорен к трем срокам пожизненного заключения врач общей практики Маниш Шах, который пугал своих пациенток раком, убеждая их проходить ненужные интимные обследования. В общей сложности его признали виновным в 90 сексуальных преступлениях. По информации The Guardian, в суде присутствовали 15 из жертв.
Осенью прошлого года Шаха признали виновным в 25 сексуальных преступлениях в отношении шести женщин, совершенных им в медицинском центре Моуни в Ромфорде в восточной части Большого Лондона в 2009-2013 годах. Ранее, в 2018 году, его признали виновным в аналогичных преступлениях в отношении еще 18 женщин. Самой младшей из его жертв было 15 лет.
Врач, по словам судьи, использовал "смесь лести и страха" для воздействия на своих пациенток, у некоторых из которых были случаи онкологии в семье, рассказывая им среди прочего о случаях заболевания раком у знаменитостей. Он упоминал, в частности, актрису Анжелину Джоли и участницу британских реалити-шоу Джейн Гуди.
Такими способами он убеждал своих пациенток проходить ненужные интимные обследования для собственного сексуального удовлетворения. Причины его поведения были не только сексуальными, отметила судья Энн Молинью: врачом руководило желание контролировать и, в некоторых случаях, унижать женщин.
Manish Shah persuaded patients as young as 15 to undergo unnecessary intimate examinations for his own sexual gratification https://t.co/jkZbXhjI7j
— Evening Standard (@standardnews) February 8, 2020
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эксперт прогнозирует подорожание смартфонов из-за китайского коронавируса / 31 января
- Ермак почти согласовал детали нового обмена, Зеленский готов закрепить в Конституции особый статус Донбасса. Главное из Telegram-каналов / 23 января
- Авиагруппировка для эвакуации россиян из Китая сосредоточена в Восточном военном округе / 2 февраля
- Путин жестко раскритиковал Ленина / 10 декабря
- Лучшие волонтеры 2019 года рассказали о своих проектах / 6 декабря
- Украинца Демьянюка, которого обвиняли в убийстве евреев в нацистских лагерях смерти, обнаружили на фото 1943 года / 30 января
- Эксперт сравнил американских демократов с унтер-офицерской вдовой Гоголя / 12 декабря
- Топ-менеджера РКК «Энергия» отдали под суд за подкуп / 4 декабря