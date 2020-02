Врач, запугивавший пациенток ради интимного обследования, получил пожизненное

В Великобритании приговорен к трем срокам пожизненного заключения врач общей практики Маниш Шах, который пугал своих пациенток раком, убеждая их проходить ненужные интимные обследования. В общей сложности его признали виновным в 90 сексуальных преступлениях. По информации The Guardian, в суде присутствовали 15 из жертв.

Осенью прошлого года Шаха признали виновным в 25 сексуальных преступлениях в отношении шести женщин, совершенных им в медицинском центре Моуни в Ромфорде в восточной части Большого Лондона в 2009-2013 годах. Ранее, в 2018 году, его признали виновным в аналогичных преступлениях в отношении еще 18 женщин. Самой младшей из его жертв было 15 лет.

Врач, по словам судьи, использовал "смесь лести и страха" для воздействия на своих пациенток, у некоторых из которых были случаи онкологии в семье, рассказывая им среди прочего о случаях заболевания раком у знаменитостей. Он упоминал, в частности, актрису Анжелину Джоли и участницу британских реалити-шоу Джейн Гуди.

Такими способами он убеждал своих пациенток проходить ненужные интимные обследования для собственного сексуального удовлетворения. Причины его поведения были не только сексуальными, отметила судья Энн Молинью: врачом руководило желание контролировать и, в некоторых случаях, унижать женщин.

