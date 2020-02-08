Количество жертв стрелка в Таиланде увеличилось до 17. Силовики готовятся к штурму

Количество погибших в результате стрельбы в городе Накхонратчасима увеличилось до 17 человек. Об этом сообщает The Bangkok Post со ссылкой на источник в национальном центре по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях.
По данным собеседника, еще 14 человек получили ранения разной степени тяжести.
The Bangkok Post отмечает, что сейчас силовики готовятся к штурму здания. В связи с этим правоохранители призвали СМИ прекратить прямые трансляции из-под здания торгового центра, где укрылся и удерживает заложников стрелок.
8 февраля 32-летний сержант-майор армии Таиланда Чакрапант Тхомма застрелил своего командира, его тещу и еще одного солдата на военной базе Суратхампитхак, после чего угнал автомобиль Humvee и направился в город Накхонратчасима. По дороге в город Тхомма вел беспорядочный огонь по прохожим. Позже он укрылся в торговом центре, захватив почти 20 заложников.
Изначально сообщалось как минимум о 12 погибших.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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