Большунов занял третье место на этапе Кубка мира в Швеции

Большунов занял третье место на этапе Кубка мира в Швеции

08.02.2020, 18:06, Новости дня

В шведском Фалуне завершились спринтерские соревнования у мужчин на очередном этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Россиянин Александр Большунов финишировал с третьим результатом дня, отстав от лидера на 0,92 секунды.

Золото спринта завоевал норвежец Пол Голберг, пробежавший дистанцию за 2 минуты 51,83 секунды​​​. Вторым стал еще один представитель Норвегии Эрик Вальнес (+0,52 секунды).

Напомним, что этап Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне завершится 9 февраля.

Источник: Вести



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