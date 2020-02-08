Мужчина годами насиловал падчерицу, а потом «заинтересовался» 8-летней дочкой

Житель Сочи много лет насиловал свою падчерицу, а когда в браке с ее матерью подросла его родная дочь, стал приставать и к ней. 18-летняя приемная дочь 38-летнего мужчины сама пришла в полицию и рассказала, что терпит насилие с его стороны больше 10 лет.
По ее словам, она терпела домогательства, пока изверг-отчим не стал приставать к родной дочери, которой всего восемь лет. После проверки рассказанного старшей из сестер полицейские задержали ее отчима. Запираться тот не стал и сознался в содеянном, сообщает "Комсомольская правда" — Кубань".
В отношении сочинца возбуждено уголовное дело, ему уже предъявлено обвинение. На время следствия он помещен под стражу. Если будет установлено, что мать девочек знала о происходящем и закрывала на это глаза, ей грозит лишение родительских прав.
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