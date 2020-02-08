Дана Борисова о второй программе с дочерью Любови Успенской: «Гости студии плакали»

Дана Борисова о второй программе с дочерью Любови Успенской: «Гости студии плакали»

08.02.2020, 18:04, Разное

Отечественная телеведущая Дана Борисова на странице в Instagram анонсировала второй эфир программы с дочерью Любови Успенской. История отношений певицы и Татьяны Плаксиной настолько растрогала гостей студии, что многие не могли сдержать слёз и искренне плакали.
Скоро канал НТВ покажет вторую часть программы «Звёзды сошлись», предыдущий эфир которой получился скандальным из-за неожиданных признаний Татьяны Плаксиной. Тогда дочь Любови Успенской пояснила о конфликтах с именитой матерью, якобы поднимающей на неё руку, а однажды даже едва не задушившей родного ребёнка. Дана Борисова присутствовала на съёмках очередного эпизода, говоря, что передача о вечных проблемах родителей и детей получилась очень сильной и полезной. Сама телеведущая, нередко конфликтующая со своей дочерью, в студии «взяла на заметку» несколько интересных методов воспитания детей, а многие гости плакали, слушая историю сложных взаимоотношений Плаксиной и Успенской.

Стоит отметить, что в комментариях к публикации Даны Борисовой большая часть фолловеров сомневается в искренности певицы и её дочери, а некоторые уверены, что скандал «раздувается» с целью пиара. Кстати, Татьяна Плаксина вскоре после выхода программы на экраны улетела в США к отцу, устав от чрезмерной заботы и опеки матери.



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