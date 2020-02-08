Количество жертв стрельбы в Таиланде выросло до 17 человек

Количество жертв стрельбы в Таиланде выросло до 17 человек

08.02.2020, 18:04, Разное

По информации представителей Минздрава Таиланда, количество жертв в результате стрельбы в городе Накхон Ратчасима, увеличилось до 17 человек. На данный момент злоумышленника продолжают искать – он по-прежнему находится в здании торгового центра, уточнили местные СМИ.
Поскольку стрелок еще не пойман, правоохранители призвали местных жителей покинуть район инцидента во избежание всевозможных рисков.

Ранее местные новостные издания распространили информацию о том, что солдат одной из военных частей, завладев оружием, начал стрельбу из автомата в центре города. Подозреваемый также украл внедорожник HamVee и проехался по некоторым районам города, открывая стрельбу по местным жителям и зданиям.

Руководитель министерства здравоохранения Анутхин Чанвиракун попросил местных жителей сдать кровь для раненых. На данный момент сообщается о 17 погибших в результате стрельбы, большое количество людей получили ранения.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика