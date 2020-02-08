Количество жертв стрельбы в Таиланде выросло до 17 человек

По информации представителей Минздрава Таиланда, количество жертв в результате стрельбы в городе Накхон Ратчасима, увеличилось до 17 человек. На данный момент злоумышленника продолжают искать – он по-прежнему находится в здании торгового центра, уточнили местные СМИ.

Поскольку стрелок еще не пойман, правоохранители призвали местных жителей покинуть район инцидента во избежание всевозможных рисков.

Ранее местные новостные издания распространили информацию о том, что солдат одной из военных частей, завладев оружием, начал стрельбу из автомата в центре города. Подозреваемый также украл внедорожник HamVee и проехался по некоторым районам города, открывая стрельбу по местным жителям и зданиям.

Руководитель министерства здравоохранения Анутхин Чанвиракун попросил местных жителей сдать кровь для раненых. На данный момент сообщается о 17 погибших в результате стрельбы, большое количество людей получили ранения.

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