Эксперты рассказали, что производители готовят на MWC 2020

В Барселоне с 24 по 27 февраля на двух площадках Fira Gran Via и Fira Montjuïc пройдет выставка Mobile World Congress 2020 (MWC). Эксперты рассказали, что ведущие производители электроники — Samsung, Xiaomi, Huawei, Sony, LG и другие — готовят для демонстрации на всемирном IT-форуме.

Большинство компаний пока держат детали в секрете, но специалисты сделали предположения относительно того, что может быть представлено в Барселоне. Их данные основаны на последних утечках и слухах, а также на многолетнем опыте освещения шоу. Сетевая технология 5G будет в центре внимания, поскольку производители смартфонов презентуют большое количество аппаратов с поддержкой 5G. Помимо телефонов, также можно будет увидеть новые носимые устройства, планшеты, умные домашние гаджеты и другие технические продукты.



Samsung

Как и в прошлом году, Samsung не будет выпускать новые смартфоны серии Galaxy S на MWC. Вместо этого они представят Galaxy S20 11 февраля на мероприятии Unpacked в Сан-Франциско.

Ожидается, что Samsung объявит о выпуске второго складного телефона, который, по слухам, будет называться Galaxy Z Flip, опередив MWC. Таким образом, Samsung получит довольно солидное преимущество перед другими производителями смартфонов перед MWC 2020.

Помимо трех версий Galaxy S20 и складной раскладушки, Samsung также представит на выставке Unpacked 2020 беспроводные наушники Galaxy Buds Plus. Поскольку компания делает все эти важные объявления за несколько дней до события, эксперты задаются вопросом, запустит ли она что-либо новое на MWC 2020. Похоже, что вместо этого фирма просто продемонстрирует все запущенные устройства на выставке.

В прошлом году Samsung анонсировала новый Galaxy Watch Active и два фитнес-трекера прямо перед MWC, поэтому есть шанс, что пользователи увидят что-то новое от южнокорейского гиганта.



Huawei

На MWC 2020 Huawei продемонстрирует своего преемника складного смартфона Mate X — Mate XS. Эта модель отличается от Mate X тем, что оснащена чипсетом Kirin 990 вместо более старого Kirin 980. Ожидается, что он также обеспечит быструю зарядку 65 Вт, по сравнению с 55 Вт быстрой зарядки в предыдущем устройстве. Гаджет также имеет улучшенный дисплей и меньший форм-фактор. У него также не будет приложений Google.

Что касается предстоящей серии Huawei P40, то она не появится на MWC. Вместо этого флагманский сериал подтвержден к запуску в марте.

Huawei также может анонсировать новые ноутбуки на этом мероприятии. В прошлом году компания представила MateBook 14 и обновила MateBook X Pro на MWC.

Тем временем подтверждается, что суббренд Huawei Honor выпустит шесть новых устройств на MWC 2020. 24 февраля производители проведут пресс-конференцию, на которой представят глобальный вариант Honor V30 Pro, теперь именуемый Honor View 30 Pro. Смартфон был впервые выпущен в Китае еще в ноябре и поставляется с чипсетом Kirin 990 5G.

Наряду с телефоном, Honor также объявила о планах выпустить ноутбуки Honor 9X Pro, MagicBook 14 и MagicBook 15, пару настоящих беспроводных устройств и специальный выпуск Honor Magic Watch 2.



OnePlus

OnePlus не выпустил никакие новые смартфоны на MWC в прошлом году. Вместо этого он дал возможность взглянуть на свое первое устройство 5G, теперь известное как OnePlus 7 Pro 5G. В этом году все может быть иначе.

Традиционно ожидается, что OnePlus выпустит новую серию смартфонов в конце апреля-мае. Тем не менее, производитель может ускорить график запуска, чтобы анонсировать серию OnePlus 8 в феврале-марте.

OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro флагманы оснастят чипсетом Snapdragon 865. Также ожидается, что в этом году компания анонсирует смартфон среднего класса OnePlus 8 Lite – первый после OnePlus X в 2015 году.

Разработчики могут выпустить хотя бы одно из этих устройств на MWC 2020 только для того, чтобы продемонстрировать свое присутствие на мероприятии. Тем не менее, на сегодняшний день нет конкретной информации о дате их запуска.

Тем временем OnePlus продемонстрировал великолепный смартфон OnePlus Concept One на выставке CES 2020. Вероятнее всего, он также будет представлен на MWC 2020.



LG

LG не будет участвовать в MWC 2020 из-за недавней вспышки коронавируса. Компания заявила, что не хочет подвергать своих сотрудников риску международных поездок в связи с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Согласно недавним утечкам, LG должна была выпустить смартфон с двумя экранами на MWC 2020. В 2019-м компания продемонстрировала LG G8 ThinQ и V50 ThinQ на этом мероприятии. В текущем году LG анонсировала LG V60 ThinQ с дополнительным дисплеем после LG G8X ThinQ с двумя дисплеями и, вероятно, предложит поддержку 5G. LG, как сообщается, пересматривает шарнирный механизм G8X ThinQ для нового телефона.

Похоже, LG будет откладывать запуск своих новых флагманов или планирует представить их, как только угроза коронавируса станет менее серьезной.



Xiaomi

Компания Xiaomi уже заявила, что ее серия Mi 10 будет запущена с процессором Snapdragon 865. Также уже подтверждено существование двух моделей в линейке — Mi 10 и Mi 10 Pro. Два телефона с четырьмя камерами могут быть представлены на MWC 2020 или немного раньше. По имеющимся сведениям, телефон получит дисплеи с частотой 90 Гц, технологию 5G, камеры с высоким разрешением и более быструю зарядку.



Sony

Sony имеет опыт анонса флагманских смартфонов на MWC. В прошлом году компания представила три смартфона с высоким соотношением сторон 21:9. В нынешнем Sony снова проведет пресс-конференцию на выставке технологий и разослала приглашения для прессы на мероприятие, которое состоится 24 февраля. Ранние слухи предполагали, что Sony выпустит Xperia 2, преемник прошлогодней Xperia 1, хотя еще ничего не говорилось об этом в преддверии MWC. Однако недавно появились рендеры, показывающие возможное продолжение Xperia 5. Xperia 5 Plus имеет удлиненный 6,6-дюймовый OLED-экран, четырехместные задние камеры, фронтальную камеру, 3,5-мм гнездо для наушников и боковой разъем. Также установлен сканер отпечатков пальцев.



Vivo

Vivo в этом году на MWC продемонстрирует концептуальный телефон Vivo Apex 2020. Первый телефон Apex был продемонстрирован на MWC в 2018 году, а за ним последовал Apex 2019. В нем не было каких-либо портов или физических кнопок. Телефон имел полноэкранный дизайн, половина которого занимала технология распознавания отпечатков пальцев. Вероятнее всего, Vivo построит Apex 2020 аналогичным образом. Однако он может включать более современные технические характеристики, такие как камеры высокого разрешения, быстрая зарядка, второй дисплей или складной дизайн.



OPPO

OPPO на выставке представит преемника Find X — Find X2. Недавно в компании подтвердили, что устройство дебютирует на MWC 2020 22 февраля, всего за несколько дней до начала официального мероприятия.

Find X2 работает на чипсете Snapdragon 865. Он сфокусируется на камере, что является одной из основных “фишек” благодаря новому сенсору, разработанному Sony. Эта новая камера должна использовать новейшее решение Sony 2×2 On-Chip Lens, обеспечивающее высокоскоростной автофокус, высокое разрешение, высокую чувствительность и широкий динамический диапазон.



Nokia

Корпорация HMD Global, владеющая брендом смартфонов Nokia, объявила о мероприятии, которое произойдет на MWC 2020. HMD не раскрывает никакой информации о том, что запустит, но ожидается появление нескольких телефонов. Nokia могла бы презентовать флагманский смартфон Snapdragon 865 на MWC этого года, но ходят слухи, что телефон под названием 9.2 PureView отложен до августа.

Тем не менее, некоторые эксперты говорят о новых бюджетных и устройствах средней ценовой категории от Nokia. HMD Global подтвердила, что новый смартфон с поддержкой 5G на базе Snapdragon 765G готовится к саммиту Qualcomm Snapdragon. Указанное устройство назвали Nokia 8,2 5G и, по слухам, его представят на MWC 2020.

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