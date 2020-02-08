OPPO Reno3 Vitality Edition доступен для предзаказа

В интернет-магазине китайского производителя стал доступен для предзаказа смартфон OPPO Reno3 Vitality Edition. Устройство оснащено процессором Snapdragon 765 и поддерживает технологию 5G.

Reno3 Vitality Edition выглядит как Reno3 5G. Он имеет плоский дисплей и заднюю часть из гнутого стекла и поставляется в трех цветовых вариантах — Streamer Gold, Moon Night Black и Sky Mirror White. Толщина телефона составляет 7,96 миллиметра, а вес — 180 грамм.

Телефон оснащен 6,4-дюймовым дисплеем FHD+OLED с каплевидным вырезом и соотношением сторон 20:9. OPPO утверждает, что у модели есть сканер отпечатков пальцев третьего поколения. Reno3 Vitality Edition оснащен процессором Snapdragon 765 5G и 8 Гб ОЗУ и 128 Гб UFS 2.1.

На устройстве четыре задние камеры. Первый датчик представляет собой сверхширокоугольную камеру с разрешением 8 мегапикселей, за которой следует основная камера с на 48 мегапикселей/1,7. Далее — 2-мегапиксельная черно-белая портретная и еще одна 2-мегапиксельная портретная камера. Камера для селфи представляет собой 32-мегапиксельный датчик f/2.0.

Reno3 Vitality Edition использует ColorOS функциями Link Boost 2.0, который объединяет сети 5G и WiFi; Hyper Boost, обеспечивающий повышение производительности графического процессора, улучшающий сенсорный отклик и уменьшающий лаги во время игр; OPPO Кошелек; OPPO Cloud Service. Гаджет оснащен аккумулятором на 4025 мАч с поддержкой VOOC 4.0 (30 Вт). Он также имеет NFC, Bluetooth 5.0 и порт USB Type-C.

Стоимость устройства составляет 2999 юаней (428 долларов). При покупке смартфона по предзаказу покупатель получит в подарок наушники O-Fresh и дополнительную шестимесячную гарантию.

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