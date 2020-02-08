Количество погибших в результате стрельбы в Таиланде достигло 17 человек

Количество погибших в результате стрельбы в Таиланде достигло 17 человек

08.02.2020, 17:57, Новости дня

Количество погибших в результате стрельбы в Таиланде достигло 17 человек. Об этом сообщает Bangkok Post. Также стало известно, что до этого военнослужащий, устроивший стрельбу, похитил из военной части не менее 700 патронов.

Как отмечает издание, солдат — профессиональный стрелок. В прошлом он неоднократно выигрывал соревнования по стрельбе.

Напомним, 8 февраля в тайском городе Накхонратчасима военнослужащий сначала гражданин застрелил своего командира и двоих сослуживцев, а потом угнал машину и начал стрелять по прохожим по пути к местному торговому центру, после чего вошел туда и застрелил несколько человек.

Трансляцию нападения он вел на своей страницу в Facebook. Администрация уже заблокировала его аккаунт.

В настоящее время он держит в заложниках 16 человек. В здании торгового комплекса работает спецназ.



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