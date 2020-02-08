Джазовая певица Анна Бутурлина выступит на «Оскаре-2020»

Уже завтра, 9 февраля, в Лос-Анджелесе соберется весь цвет Голливуда на 92-й церемонии вручения кинонаград «Оскар». И чем ближе к событию, тем меньше остается секретов. Так, уже известно, что премия снова пройдет без главного ведущего, а объявлять победителей будут аж 11 человек. Все они по очереди будут выходить на сцену между номинациями, смешить зрителей и объявлять музыкальные номера. Эти обязанности на себя возьмут Тимоти Шаламе, Галь Гадот, Зази Битз, Кристен Уиг, Джулия Луи-Дрейфус, Уилл Феррелл, Лин-Мануэль Миранда, Марк Руффало, Минди Калинг, Энтони Рамос и Келли Мари Трэн.

Что же касается музыкальных пауз, в этом году зрители увидят выступления 18-летней Билли Айлиш, сэра Элтона Джона и, как сегодня стало известно, российской джазовой певицы Анны Бутурлиной — официального русского голоса Эльзы из анимационного фильма компании Disney «Холодное сердце 2». Об этом Анна сегодня рассказала в соцсетях.

Наконец-то могу поделиться с вами этой новостью!!!

В этом году мне выпала честь стать частью 92-й церемонии вручения наград премии «Оскар», которая пройдет в Лос-Анджелесе. Вы услышите песню «Into the Unknown» («Вновь за горизонт»), которую мы исполним вместе с Идиной Мензель и певицей Aurora. Компанию нам также составят исполнительницы из других стран: Мария Лусия (Дания), Виллемун Веркайк (Германия), Такако Мацу (Япония), Кармен Сарахи (Мексика), Лиза Стокке (Норвегия), Кася Ласка (Польша), Гизела (Испания), Гэм Вичайани (Таиланд), —

написала певица.

Анна Бутурлина в студии дубляжа

Церемония кинопремии «Оскар» будет транслироваться в прямом эфире в 225 странах мира. И в этот вечер никто из номинантов не останется без подарка. Организаторы уже приготовили для каждого специальные gift-bags, в которые вошли как ценные презенты, так и довольно необычные и забавные. Едва ли какая-то звезда после сезона наград откажется от возможности отдохнуть в романтическом отеле (от $1300 до $1800 за ночь) на маяке в Испании. Выплеснуть накопившиеся эмоции поможет 12-дневный круиз на яхте Scenic Eclipse ($78 190). В числе пунктов назначения яхты — Антарктика и Средиземноморье. Тем, кому надоело скучать на красной дорожке в одиночестве, организаторы предложат сертификат на услуги брачного агентства, а для того, чтобы знакомство прошло точно успешно, — дополнение в виде комплекса ухаживающих и омолаживающих процедур. Есть в подарочном наборе и довольно странные предметы: медицинская система сбора мочи, позолоченный вейп, шоколадные конфеты с экстрактом конопли и умный бюстгальтер, сам определяющий размер груди с помощью датчиков.

Не все подарки звезды могут забрать с собой сразу после церемонии. Крупногабаритные презенты номинантам доставляют на дом на следующий день. Что-то из содержимого корзин знаменитости тут же пускают в дело, что-то дарят своим сотрудникам, а часть выставляют на продажу на интернет-аукцион. Оценочная стоимость всех 24 наборов (именно столько в этом году номинантов) — 5,2 миллиона долларов.

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