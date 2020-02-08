Кейт Миддлтон получила новое прозвище, вдохновленное принцессой Дианой

Кейт Миддлтон все больше напоминает британским подданным покойную принцессу Диану. Герцогиня Кембриджская часто появляется в нарядах, похожих на те, которые носила ее свекровь, а на официальных встречах ведет себя непринужденно, уделяя внимание каждому, с кем встречается, — будь то важный министр или простой фермер. Совсем так же, как это делала когда-то принцесса Диана. За эту простоту общения и открытость Кейт любят британцы.

Но особую симпатию Кейт питает к детям и не упускает случая побеседовать с маленькими подданными британского королевства. Герцогиня даже создала проект «5 больших вопросов», направленных на развитие детей в раннем возрасте, и в конце января посетила детский сад Стоквелл Гарденс, где пообщалась с сотрудниками, родителями и, конечно, с малышами. Видеоотчет с той встречи был опубликован в официальном Instagram Кембриждей. В комментариях к короткому видео Кейт попросила подписчиков ответить на короткую анкету из 5 вопросов, а поклонники предложили добавить к нему еще один — дать свое описание Кейт. Разногласий не возникло. Если принцессу Диану называли народной принцессой, то Кейт фанаты единодушно признали детской принцессой и предложили закрепить за ней это неофициальное звание.

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Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)30 Янв 2020 в 2:49 PST

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Новый титул Кейт Миддлтон пока не стал широко известным, как в случае с Дианой, но малыши, которым посчастливилось встретиться с герцогиней, не сомневаются, что перед ними «настоящая принцесса». И только у одного мальчика закралось сомнение. 3-летний малыш, с которым Кейт разговорилась во время своего визита по станции Mumbles Lifeboat Королевского национального института спасательных шлюпок, не одобрил ее выбор одежды, заявив, что она не «похожа на Золушку».

Наряд для той прогулки Кейт выбрала действительно не как у диснеевских принцесс, а романтичный и довольно бюджетный — красное платье Zara и приталенное темно-синее пальто бренда Hobbs. Возможно, поэтому, когда герцогине после катания на лодке предложили посетить местное кафе Joe’s Ice Cream, она взяла себе не одно, а сразу два ванильных мороженых, совершенно не боясь испачкаться сладким угощением. Уильям был более скромен в запросах и ограничился одним — пусть и довольно большим — вафельным рожком с шоколадным мороженым.

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