Посольство США в КНР: в Ухане от коронавируса умер американец

В китайском Ухане от нового коронавируса скончался гражданин США, сообщили в субботу представители американского посольства в Пекине.

В посольстве рассказали, что 60-летний американец умер 6 февраля в больнице Цзиньинтань в Ухане. Кроме того, в Ухане был зарегистрирован еще один летальный случай среди иностранцев: гражданин Японии стал жертвой вирусной пневмонии, вероятно, вызванной коронавирусом. Достоверность этой информации «Голосу Америки» пока не удалось.

США предложили помощь на борьбу с эпидемией в размере до 100 млн долларов Китаю и другим странам, в которых произошла вспышка смертельного коронавируса. Госсекретарь Майк Помпео заявил об этом в пятницу.

«Это обязательство – наряду с сотнями миллионов щедрых пожертвований от американского частного сектора – демонстрирует уверенное лидерство США в ответных мерах на вспышку», — сказал Помпео.

В Китае от коронавируса уже умерли 722 человека, а количество новых случаев заражения уже достигло 31 774. Смертность от нового коронавируса уже превзошла по масштабам вспышку вируса САРС, которая произошла в 2002 – 2003 годах в материковом Китае и в Гонконге.

Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в еще как минимум 23 странах. От коронавируса в других странах пока что скончались двое человек – в частности, один летальный случай был зарегистрирован на на Филиппинах.

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