Посол США в России: отношения с Москвой достигли низшей точки

Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения Вашингтона и Москвы достигли своей низшей точки со времен окончания холодной войны. Дипломат дал интервью изданию РБК.
По его словам, начинать улучшать отношения двух стран нужно прямо сейчас, а не ждать выборов президента США в ноябре этого года. Салливан заявил, что у Москвы и Вашингтона существуют принципиальные разногласия, однако, по его словам, он собирается остановить спад во взаимоотношениях двух стран.
Президент США Дональд Трамп назначил Джона Салливана послом в России в октябре 2019 года. На этом посту он сменил ушедшего в отставку Джона Хантсмана. В предыдущие годы Салливан был заместителем министра торговли США, занимал высокие посты в министерствах юстиции, обороны, торговли, работал советником генерального прокурора, министра обороны. Он консультировал президента США по юридическим и политическим вопросам.
Отношения между Москвой и Вашингтоном значительно ухудшились из-за аннексии Россией Крыма в 2014 году, поддержки сепаратистов «ДНР» и «ЛНР» на востоке Украины, а также попыток вмешательства в выборы президента США в 2016 году.
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Радио «Свобода»
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