Фадеев официально выпустил «Гугушу»

7 февраля 2020 года известный композитор, продюсер, аранжировщик и исполнитель Максим Фадеев представил песню «Гугушу» на русском языке.
Поклонники отметили, что в переводе композиция стала даже краше.
Такой шаг Фадеев сделал не просто так. До этого на концерте Crocus City Hall поклонники артиста исполняли песню вместе с Максимом, зная все слова наизусть.
Недавно Фадеев выпустил свой новый сингл «Лёд». На презентации, котрого он принял решение отдать на релиз «Гугушу». Артиста очень поразило насколько хорошо фанаты осведомлены в его треках и творчестве в целом.
Своей радостью Максим поделился во всех соцсетях. Творца искренне восторгает преданность людей его творчеству.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Президент Трамп призвал иранские власти воздержаться от репрессий / 12 января
- В Одесской области задержали мужчину, который агитировал за террористов с Донбасса / 17 января
- Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря / 26 декабря
- «Бытовые убийства, грабежи, кражи». «Слідство.Інфо» назвало фамилии еще 15 человек, переданных в ОРДЛО / 10 января
- В РФ впервые осужден владелец пиратской сети онлайн-кинотеатров / 20 декабря
- Милованов: Общий объем необходимых инвестиций в Украину – $50 млрд / 8 февраля
- Макрон, Меркель и Джонсон призвали Иран воздержаться от насилия / 6 января
- Мнения: В постсоветских странах не нужно дорогое высшее образование / 4 декабря