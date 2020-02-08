Фадеев официально выпустил «Гугушу»

7 февраля 2020 года известный композитор, продюсер, аранжировщик и исполнитель Максим Фадеев представил песню «Гугушу» на русском языке.

Поклонники отметили, что в переводе композиция стала даже краше.

Такой шаг Фадеев сделал не просто так. До этого на концерте Crocus City Hall поклонники артиста исполняли песню вместе с Максимом, зная все слова наизусть.

Недавно Фадеев выпустил свой новый сингл «Лёд». На презентации, котрого он принял решение отдать на релиз «Гугушу». Артиста очень поразило насколько хорошо фанаты осведомлены в его треках и творчестве в целом.

Своей радостью Максим поделился во всех соцсетях. Творца искренне восторгает преданность людей его творчеству.

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