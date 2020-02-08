Зеленский рассмешил Папу Римского

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Ватикан рассмешил Папу Римского Франциска.
Зеленскому удалось рассмешить Франциска во время обмена подарками. Общение в Апостольской библиотеке прошло в дружественной атмосфере. Переводил беседу монах-францисканец, передает ТАСС.
Среди подарков Зеленский преподнес Папе Римскому архивный документ из Национального музея Львова имени Андрея Шептицкого.
Отмечается, что в ходе частной беседы скорее всего затрагивалась тема грекокатолической церкви и церковных дел на Украине на фоне конфликта в Донбассе.
Кроме того, Зеленский заявил, что Папа Римский назвал его «президентом мира».
«Главное, о чем мы говорили, – это мир. Он (понтифик – прим. ТАСС) даже назвал меня «президентом мира» – вот такой у меня сейчас имидж в Европе», – процитировала украинского лидера его пресс-служба.
Также стало известно, что Зеленский пригласил понтифика посетить Донбасс. «Я пригласил его на Украину. Я уверен, что он будет на Украине – не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток», – сказал он.
Ранее Зеленский попросил закрыть офисы ДНР и ЛНР в Италии.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Узбекистане опубликовали список чиновников, оштрафованных за принуждение подчиненных к уборке хлопка / 29 января
- Беленюк: Пока не вижу прогресса в реформе спорта в Украине / 23 января
- В Таиланде заявили, что нашли метод лечения коронавируса 2019-nCoV / 3 февраля
- В РФ вдвое сократилось число заключенных / 3 декабря
- Вопрос дня: Когда выгоднее всего покупать автомобиль? / 12 декабря
- В Стерлитамаке покупатели разнесли магазин из-за скидки на стиральный порошок / 3 февраля
- Московская биржа открылась снижением / 30 декабря
- Адвокаты: Наама Иссахар не признала вину в прошении о помиловании / 30 января