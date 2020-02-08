В Винницкой области задержали депутата горсовета, который, вероятно, вымогал $100 тыс. за голосование – прокуратура

7 февраля в Винницкой области на получении взятки задержали депутата одного из местных горсоветов, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, этот депутат, вероятно, имея поддержку городского головы и еще трех человек, двое из которых якобы являются «влиятельными в криминальном мире лицами», обещал предпринимателю обеспечить голосование горсовета за решение о предоставлении в пользование 10 га земли для ведения предпринимательской деятельности.

«Кроме того, упомянутые лица якобы гарантировали безусловное подписание мэром принятого решения и соответствующего договора по неправомерную выгоду в сумме $100 тыс.», – сказано в релизе.

В Национальной полиции проинформировали, что депутат и еще три фигуранта производства были задержаны при получении первого транша – $20 тыс. Эти деньги.

«По месту жительства фигурантов также изъято $46,5 тыс., €6,7 тыс., 75 тыс. грн и оружие», – добавили в полиции. Правоохранители не уточняли, о каком городе идет речь.

В ближайшее время правоохранители намерены сообщить задержанным о подозрении и ходатайствовать об избрании меры пресечения. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – «принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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