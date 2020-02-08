Мнение: Конституция: микс-файт Бога и Диавола

Слуги Господа уже высказались, призвав обеспечить Ему почетное место в Конституции. Ввести Его в конституционный Храм, взявши поправками под руки. Поставить трон в первой главе.

Вы думали, что Искуситель человеков останется в стороне? Стерпит? Напрасно.

Строки писателя Татьяна Толстая в Фейсбуке вспыхнули огнем святого Эльма: «Ой, а можно внести предложение, чтобы в новой Конституции упоминался Диавол? В контексте борьбы с ним, естественно».

Наверняка, демон, посланец с обратной стороны Луны, нашептал ей на ушко.

Да ведь, как сказала, вольнодумка! «Диавол» с кокетливой буковой «и» — выставила ее, словно коленку, обтянутую черным узорным чулком, юбкой оголила. Наваждение. Стильно. Чаровница.

В общем, давайте так – если Бога вводить в Конституцию, то и Диавол пусть за ним туда же проберется. Для баланса.

И дальше будет у Бога и Диавола в Конституции борьба. Пусть нам устроят микс-файт, который так любит Путин. Ринг, месилово, кровь, кости хрусть. А Федор Емельяненко будет комментировать. Кто там ударник, у кого бросковая техника, как бороться в партере. Конституция должна стать шоу. Сейчас она скучная.

Интересно, церковники согласятся, чтобы Господь присутствовал в Конституции, если только там же будет Враг? Пойдут они на такой компромисс?

Нам кажется, что «да», если Диавол предложит вписать в Конституцию содержание церквей из бюджета. Мамона – слабое место наших верховных святых отцов. Не умеют они справляться с этим искусом.

📸 Дьявол в исполнении Роберта де Ниро в фильме Алана Паркера "Сердце Ангела"

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Источник: СерпомПо

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