Кубок Федерации. Российские теннисистки вышли вперед в матче с румынками

Теннисистка Екатерина Александрова одержала вторую победу в отборочном матче Кубка Федерации между сборными РФ и Румынии. На этот раз она оказалась сильнее первого номера румынок Аны Богдан.

Встреча получилась крайне упорной. Для выявления победителя понадобилось провести все три сета. Россиянка в итоге взяла верх над соперницей со счетом 7:5, 3:6, 7:5.

Таким образом, сборная РФ вышла вперед в противостоянии с командой Румынии – 2:1. Чуть позже на корт выйдут Вероника Кудерметова и Елена-Габриэла Русе.

Напомним, что финальная стадия Кубка Федерации пройдет в венгерском Будапеште с 14 по 19 апреля.

Источник: Вести

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