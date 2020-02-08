Очевидец снял на видео последствия погрома на юге Казахстана

Очевидец снял на видео последствия погрома на юге Казахстана

08.02.2020, 17:30, Новости дня

В Сети появилось видео, снятое в селе Масанчи Жамбылской области Казахстана, где накануне, 7 февраля, произошла массовая драка, за которой последовали поджоги.

 

На кадрах видны многочисленные сгоревшие жилые дома и магазины, уничтоженные или поврежденные в ходе масштабных беспорядков. На улицах присутствуют сотрудники правоохранительных органов, патрулирующие территорию, пожарные разбираются с остаточными очагами возгораний.

Напомним, что несколько сотен человек устроили масштабные разборки в нескольких населенных пунктах в Кордайском районе неподалеку от границы с Киргизией.

Жертвами противостояния стали восемь человек, счет пострадавших идет на десятки. Сожжены десятки зданий и автомобилей.

Полицейским удалось задержать 47 человек, принимавших участие в беспорядках.

По версии властей, противостояние было спровоцировано бытовыми причинами.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика