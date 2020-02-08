В Шанхае запретили появляться в общественных местах без масок

Власти Шанхая предупредили жителей города, что они должны в общественных местах носить маски и не отказываться от измерения температуры. В противном случае правоохранительные органы начнут строгое разбирательство, сообщает РИА Новости.
31 декабря власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В рекордные сроки был определен возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число заболевших приближается к 35 тысячам, погибли 722 человека. В ВОЗ сообщили о небольшом спаде в распространении заболевания. В то же время исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майкл Райан предостерег от чересчур оптимистичных заявлений.
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