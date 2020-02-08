Член правления Deutsche Bahn заявил, что на первых этапах компания будет консультировать «Укрзалізницю»

На первых этапах сотрудничества немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn будет консультировать «Укрзалізницю», а в будущем менеджеры немецкой компании могут поддерживать руководство УЗ в принятии решений. Об этом в интервью «Німецькій хвилі» 6 февраля сказал член правления Deutsche Bahn по вопросам инфраструктуры Рональд Пофалла.

«Сначала действительно речь будет идти о консультировании. В зависимости от того, насколько успешным будет консалтинг, могут быть предприняты следующие шаги. Но дойдет ли до этого, зависит от того, удастся ли нам найти точки соприкосновения в процессе консультирования. Нет смысла вести разговоры об управлении «Укрзалізницею», если уже на первом этапе консультирования не будет совместных результатов. То есть, сейчас речь идет о консультировании, а уже потом, если оно будет иметь успех, возможно речь пойдет о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали руководство «Укрзалізниці» в процессе управления», – сказал он.

23 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что украинскую железную дорогу намерены передать в управление немцам на 10 лет.

В Deutsche Bahn заявили, что не намерены брать «Укрзалізницю» в управление, а будут только консультировать компанию.

«Укрзалізниця» 5 февраля в Киеве подписала меморандум о стратегическом сотрудничестве с Deutsche Bahn. Как отметили в пресс-службе правительства, ожидается еще одно соглашение между Deutsche Bahn и «Укрзалізницею». Оно определит план постепенной трансформации украинской железной дороги в течение нескольких лет и будет содержать такие услуги, как анализ и реорганизация различных направлений бизнеса и оптимизация операций и управления.

Немецкая Deutsche Bahn AG – крупнейшая железнодорожно-транспортная и железнодорожно-инфраструктурная компания Центральной Европы. Контрольный пакет акций принадлежит государству.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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