Викторию Романец раскритиковали из-за схожести с Валерием Леонтьевым

Викторию Романец раскритиковали из-за схожести с Валерием Леонтьевым

08.02.2020, 17:30, Разное

Бывшую участницу «Дома-2» Викторию Романец сравнили с Валерием Леонтьевым. Многие ее подписчики в Instagram пришли к выводу, что пышные прически с химической завивкой давно не в моде.
«Сегодня пятница. Пора снять нагрузку и лишнюю одежду. Я собираюсь поискать новые образы и распланировать все свои проекты. Надеюсь, что вы проведете выходные так же активно», — написала Романец под снимком, на котором позирует в купальнице золотистого оттенка.
Подписчики сразу же начали критиковать звезду «Дома-2» за странный и не актуальный образ. Многие сравнили ее с Валерием Леонтьевым, который в последнее время выравнивает волосы, не делая прическу пышной. Сама звезда решила ответить на один из комментариев. Романец отметила, что всегда была фанаткой Леонтьева, из-за чего такие сравнения для нее лестны.



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