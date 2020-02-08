В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из нацистского концлагеря

В немецком Пенемюнде состоялась торжественная церемония в честь 75-летней годовщины легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111.
«Мы проводим мероприятия, которые посвящены популяризации подвигов советских граждан в нацистских концлагерях. Сегодняшнее мероприятие очень символично, побег Девятаева, может быть, самый яркий после восстания (советских военнопленных) в Собиборе пример сопротивления, пример того, что нет безвыходных положений и невыносимых условий, в которых человеческий дух не был бы способен бороться и даже побеждать», – сообщил Илья Васильев – глава фонда Александра Печерского, который организовал это мероприятие в рамках проекта «Непокоренные. Сопротивление в фашистских концлагерях», передает РИА «Новости».
Он отметил, что тема героического сопротивления советских граждан в нацистских концлагерях, до сих пор «полностью отсутствует в западном сознании». При этом Васильев подчеркнул, что в освещении церемонии принимали участие, в том числе, и немецкие журналисты.
«Если бы 75 лет назад отец не улетел, мы бы с вами не разговаривали. Многих членов семьи не было бы. Семья большая, есть внуки, правнуки, они живут в разных странах. Есть попытка осмыслить и понять, что отец сделал. Я плотно занимаюсь этой историей со дня его смерти, могу сказать, что до сих пор не могу быть уверенным в том, что я понял, что он сделал. Ясно одно – это был великий человек, великий подвиг», – сообщил сын Михаила Девятаева Александр.
Он полагает, что отца вела «вера в то, что человек может сделать то, что человеку недоступно», хотя сам Михаил Девятаев объяснял свою мотивацию просто – «буквально словами (американского писателя) Джека Лондона: жажда жизни». Девятаев также сообщил, что скоро начнутся съемки художественного фильма о его отце, где он выступит в роли консультанта.
Напомним, 8 февраля 1945 года группа из десяти советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым на захваченном немецком самолете-бомбардировщике Heinkel He 111 совершила побег из немецкого концлагеря с острова Узедом, где проводились испытания ракет Фау-1 и Фау-2.
После допросов и проверок Девятаев был уволен в запас, из остальных участников побега семеро снова участвовали в боях, до конца войны дожили только трое.
Heinkel He 111 был оснащен новейшим оборудованием, что позволило советским ученым во главе с Сергеем Королевым изучить уникальные образцы разработок немецкого авиаконструктора Вернера фон Брауна. За вклад в советское ракетостроение Михаил Девятаев, по инициативе Королева, был удостоен в 1957 году звания Героя Советского Союза.
Ранее Александр Девятаев рассказал о подвиге отца в интервью газете ВЗГЛЯД.
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