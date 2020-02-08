Нардеп: Расследование коррупции Павелко за последний месяц немного активизировалось. Видео

Временная следственная комиссия в Верховной Раде, которая должна расследовать возможные факты коррупции и злоупотребления служебным положением Павелко при решении вопросов финансирования и реализации бюджетной программы строительства футбольных полей с искусственным покрытием в 2017–2018 годах, была создана в ноябре 2019 года.
Журналисты программы «Схемы» («Радіо Свобода») в октябре 2018 года заявляли, что Павелко связан с офшорной компанией S.D.T FZE, зарегистрированной в ОАЭ, через которую из бюджета ФФУ вывели более $1 млн. Отмечалось, что через этот офшор «ФФУ Продакшн» закупила оборудование по производству покрытия для футбольных полей на общую сумму около $6 млн. По данным «Схем», по крайней мере в часть контрактов была заложена переплата в 20%, из-за чего на счетах офшора «осело» более $1 млн.
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Видео: 112 Украина / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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