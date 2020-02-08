Стал известен состав хоккейной сборной России на игру со Швецией

Стал известен состав хоккейной сборной России на игру со Швецией

08.02.2020, 17:30, Новости дня

Тренерский штаб сборной РФ определился с составом команды на встречу со шведами в рамках Шведских хоккейных игр, которые проходят в Стокгольме. Как сообщалось ранее, ворота россиян будет защищать голкипер СКА Александр Самонов.

Состав сборной РФ по звеньям выглядит следующим образом:

Первое звено: Зернов, Швец-Роговой, Голышев, Галенюк, Лямкин.

Второе звено: Марченко, Морозов, Подколзин, Сергеев, Рафиков.

Третье звено: Денисенко, Галимов, Мамин, Киселевич, Романов.

Четвертое звено: Кудрявцев, Игумнов, Миронов, Каюмов, Порядин.

Самое время изучить состав национальной сборной на матч со шведами на Шведских хоккейных играх!

Стартовое вбрасывание в 18:15 по мск, а смотреть зовём всех на @MatchTV и на наш сайт https://t.co/HcLIBrWnX7#снамироссия pic.twitter.com/StQJgUjJWH

— Хоккей РФ (@russiahockey) February 8, 2020

Напомним, что встреча между россиянами и шведами стартует 8 февраля в 18:15 по московскому времени.

Источник: Вести



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