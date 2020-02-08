Стал известен состав хоккейной сборной России на игру со Швецией

Тренерский штаб сборной РФ определился с составом команды на встречу со шведами в рамках Шведских хоккейных игр, которые проходят в Стокгольме. Как сообщалось ранее, ворота россиян будет защищать голкипер СКА Александр Самонов.
Состав сборной РФ по звеньям выглядит следующим образом:
Первое звено: Зернов, Швец-Роговой, Голышев, Галенюк, Лямкин.
Второе звено: Марченко, Морозов, Подколзин, Сергеев, Рафиков.
Третье звено: Денисенко, Галимов, Мамин, Киселевич, Романов.
Четвертое звено: Кудрявцев, Игумнов, Миронов, Каюмов, Порядин.
Самое время изучить состав национальной сборной на матч со шведами на Шведских хоккейных играх!
Стартовое вбрасывание в 18:15 по мск, а смотреть зовём всех на @MatchTV и на наш сайт https://t.co/HcLIBrWnX7#снамироссия pic.twitter.com/StQJgUjJWH
— Хоккей РФ (@russiahockey) February 8, 2020
Напомним, что встреча между россиянами и шведами стартует 8 февраля в 18:15 по московскому времени.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Экс-беркутовцев, обвиняемых убийстве майдановцев на Институтской, готовят на обмен с ОРДЛО – СМИ / 23 декабря
- СК занялся инцидентом с пытавшейся выбросить дочь из окна жительницей Петербурга / 14 декабря
- Кардиолог исключил смерть Лужкова из-за врачебной ошибки / 13 декабря
- «Без политических амбиций, без яркого бэкграунда» — эксперты предсказали состав нового правительства / 16 января
- Телескоп Spitzer, обнаруживший новое кольцо Сатурна, завершил свою 16-летнюю миссию / 31 января
- Медики повезли женщину с инсультом в больницу на полу электрички / 16 декабря
- «Давайте начинать жить по закону». Венедиктова обратилась к Порошенко по поводу его визита в ГБР / 24 января
- Арахамия: У нас не было «штаба спасения Гончарука» / 23 января