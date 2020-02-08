Мнение: О перебоях с поставками американского оружия на Украину

О перебоях с поставками американского оружия на Украину

Киевские власти жалуются, что США задерживают поставки уже оплаченных вооружений по нескольким контрактам, заключенным в 2018-2019 гг. Речь идет о в общем-то небольшой сумме в $30 млн. Разумеется, речь тут, конечно, не о том, что США решили «ограбить незалежну Украину» на $30 млн. Перебои начались еще в 2019 г. отнюдь не из-за денег (которые США на украинский вопрос стабильно выделяют через оборонный бюджет), а из-за системного влияния американской внутренней политики на Украину. Перебои начались как раз тогда, когда Трамп стал очень заинтересован в том, чтобы Зеленский и Коломойский дали ход расследованию против «Бурисмы» и сына Байдена. При этом сроки исполнения контрактов сдвинуты за дату президентских выборов в США, как бы намекая, что не определившись с тем, кого поддержать на выборах в США, Украина это оружие в 2020 г. не получит.

Как известно из материалов несостоявшегося импичмента Трампу, тот был с весны 2019 г. заинтересован в том, чтобы Зеленский утопил демократов, проведя объективное расследование коррупционных преступлений на Украине, связанных с высшим руководством Демократической партии. Блокировка поставок вооружений рассматривалась как один из рычагов давления на Киев, который с одной стороны опасался расстроить Белый Дом и Трампа (что вылилось в лизоблюдство Зеленского при первом их телефонном разговоре), а с другой стороны боялся побить горшки с демократами, которые могли победить на выборах 2020 г., после чего Зеленский мог оказаться в шкуре Порошенко, который в 2016 г. поставил на Клинтон и проиграл.

Так как Демократическая партия пыталась помешать расследованию украинской коррупции, она уцепилась за угрозу Трампа заблокировать поставки оружия на Украину, что привело к принятию ряда решений, которые фактически запрещали Трампу останавливать поставки вооружений на Украину. Попутно самого Трампа обвинили в том, что он пытается с помощью давления на Зеленского «вмешаться в процесс американских выборов».

Резонно возникает вопрос – стали ли текущие задержки следствием линии Трампа, который по административным каналам через своих сторонников создает административное трение, которое должно показать Киеву, что будет, если там не ускорят расследование коррупционных преступлений, связанных с Байденом. Также возможно, что задержки стали следствием аппаратной борьбы демократов и республиканцев, и после прекращения легкой хаотизации политических процессов, связанных с импичментом, процесс вернется к норме.

Разумеется, эти контракты не носят для ВСУ критического характера, так как Украина и без этого имеет возможность закупать оружие за рубежом или получать его в дар. Тут проблема, скорее, в том, что был поставлен под сомнение принцип безоговорочной и бесперебойной военной поддержки со стороны Вашингтона, который лежит в основе украинской военной пропаганды. Так как вопрос затягивается, Киев жалобно напоминает о себе и вспоминает о деньгах.

Но правда, конечно же, заключается в том, что данная ситуация лишний раз подчеркивает зависимый характер Украины в отношениях с США, когда Вашингтон в очень небольшой степени заботится о том, что на самом деле происходит с Украиной за пределами функционала ее использования как антироссийского инструмента, да и в этом случае, основные параметры контроля над Украиной могут подвергаться коррекции в связи с американскими внутриполитическими процессами и конъюнктурными интересами правящих американских партий.

Также стоит вспомнить, что при Трампе невыполнение оборонных контрактов стало популярной историей – та же Турция уже заплатила за партию F-35, но США теперь из-за покупки Турцией С-400 не хотят ей продавать F-35 и ЗРК «Пэтриот», при этом уже заплаченные Турцией деньги также не спешат отдавать, даже после публичных требований Эрдогана их вернуть.

Такая необязательность США по отношению к вассалам и младшим союзникам стала отличительной чертой внешнеполитической деятельности США при Трампе. Демократы считают это либо вредительством по указке Путина, либо некомпетентностью. Республиканцы, поддерживающие Трампа, вещают, что все это делается чтобы проучить строптивые страны и поставить США в наиболее выгодное положение. Ну а то, что международное право все чаще выглядит лишь набором бумажек с благопожеланиями, является следствием культивируемых США подходов, связанных с нарушениями международных договоренностей и экономических соглашений по произвольным или же попросту фиктивным причинам. И на фоне этого $30 млн, которые просит вернуть Украина, — вещь совершенно не существенная.

Специально для "Аналитической Службы Донбасса"

https://asd.news/articles/ukraina/o-pereboyakh-s-postavkami-amerikanskogo-oruzhiya-na-ukrainu/ — цинк

Источник: Colonel Cassad

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