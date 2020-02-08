Фанаты заподозрили Ольгу Серябкину в тайной свадьбе

Фанаты заподозрили Ольгу Серябкину в тайной свадьбе

08.02.2020, 17:21, Разное

По мнению фанатов, певица Ольга Серябкина недавно сыграла тайную свадьбу. Поводом для таких рассуждений стало недавнее фото исполнительницы, на руке которой можно заметить «то самое» кольцо.
Фотография была опубликована на странице Серябкиной в Instagram как раз в день выхода её новой песни «Что же ты наделал». На безымянном пальце правой руки интернет-пользователи обнаружили обручальное кольцо, что и вызвало бурное обсуждение среди них. Некоторые юзеры предположили, что певица совсем недавно сыграла тайную свадьбу и скрывает от публики свое замужество. Стоит отметить, что Серябкина не любит делиться подробностями личной жизни. В своё время её заподозрили в романе с продюсером Максимом Фадеевым, однако знаменитости опровергли все слухи.

Вскоре после этого певица призналась, что у неё есть возлюбленный. Именно из-за такого откровения и снимка с кольцом её поклонники и сделали определенные выводы. Впрочем, Серябкина по-прежнему хранит молчание, не комментируя слухи о личной жизни.



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