Специалисты сравнили Samsung Galaxy S20 и Galaxy S10

Специалисты сравнили Samsung Galaxy S20 и Galaxy S10

08.02.2020, 17:21, Разное

Специалисты решили сравнить технические характеристики и функциональные возможности двух смартфонов от Samsung — Galaxy S20 и Galaxy S10. Дебют нового флагмана от южнокорейских разработчиков состоится уже в начале следующей недели, а в продаже девайс появится в марте.
Цена Galaxy S10 в зависимости от версии составляет 800-1350 долларов, но эти цифры значительно снизятся после выхода S20, который оценивают приблизительно так же. Что касается дизайна устройств, то в них есть кардинальные различия: к примеру, новая модель обзаведется изогнутым дисплеем, стеклянной задней панелью и уменьшенными металлическими рамками, а вот размеры аппаратов одинаковые. Galaxy S20 оснастят 6,2-дюймовым динамическим AMOLED-экраном с разрешением в 1440 x 3200 пикселей, в то время как его «младший брат» получил 6,1-дюймовый AMOLED-дисплей, а его разрешение — 1440 x 3040 точек.

Новинка будет функционировать на базе чипсетов Snapdragon 865 и Exynos 990 – это более мощные процессоры, чем у S10 (Snapdragon 855 или Exynos 9820). Количество оперативной и постоянной памяти у флагмана S20 составит 8/12 и 128 Гб соответственно, также подчеркивается появление основной камеры на 12 Мп, телеобъективной на 64 Мп и широкоугольной на 12 Мп. Мощность аккумулятора теперь составляет 4 тысяч мАч, а не 3,4 тысячи мАч, как ранее.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика