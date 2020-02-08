Специалисты сравнили Samsung Galaxy S20 и Galaxy S10

Специалисты решили сравнить технические характеристики и функциональные возможности двух смартфонов от Samsung — Galaxy S20 и Galaxy S10. Дебют нового флагмана от южнокорейских разработчиков состоится уже в начале следующей недели, а в продаже девайс появится в марте.

Цена Galaxy S10 в зависимости от версии составляет 800-1350 долларов, но эти цифры значительно снизятся после выхода S20, который оценивают приблизительно так же. Что касается дизайна устройств, то в них есть кардинальные различия: к примеру, новая модель обзаведется изогнутым дисплеем, стеклянной задней панелью и уменьшенными металлическими рамками, а вот размеры аппаратов одинаковые. Galaxy S20 оснастят 6,2-дюймовым динамическим AMOLED-экраном с разрешением в 1440 x 3200 пикселей, в то время как его «младший брат» получил 6,1-дюймовый AMOLED-дисплей, а его разрешение — 1440 x 3040 точек.

Новинка будет функционировать на базе чипсетов Snapdragon 865 и Exynos 990 – это более мощные процессоры, чем у S10 (Snapdragon 855 или Exynos 9820). Количество оперативной и постоянной памяти у флагмана S20 составит 8/12 и 128 Гб соответственно, также подчеркивается появление основной камеры на 12 Мп, телеобъективной на 64 Мп и широкоугольной на 12 Мп. Мощность аккумулятора теперь составляет 4 тысяч мАч, а не 3,4 тысячи мАч, как ранее.

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