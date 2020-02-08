Скандалы: Из Карины Цуркан делают Мату Хари

Обвиняемую в работе на румынскую разведку сотрудницу компании «Интер РАО» арестовали там же, где освободили

Менее месяца провела на свободе бывшая топ-менеджер компании «Интер РАО» Карина Цуркан, первая в России обвиняемая в шпионаже, которую суд распорядился выпустить из СИЗО. Генпрокуратура обжаловала это решение, и женщину конвой снова доставил в «Лефортово», где она провела уже полтора года. Адвокаты госпожи Цуркан, категорически отрицающей свою вину в передаче иностранным спецслужбам российских секретов, намерены продолжить борьбу за ее освобождение.

Тройка судей 2-го кассационного суда общей юрисдикции рассматривала в пятницу жалобу заместителя генпрокурора Леонида Коржинека на решение, которое вынес в середине января 1-й апелляционный суд. Как рассказывал “Ъ”, судья Ольга Дробышевская тогда изменила меру пресечения 45-летней Карине Цуркан с содержания под стражей на запрет определенных действий, освободив ее в зале суда. Поводом стало то обстоятельство, что госпожа Цуркан, задержанная сотрудниками ФСБ еще в июне 2018 года, «пересидела» все предусмотренные законом сроки, а следователи пропустили срок, в который они должны были предоставить подследственной материалы уголовного дела для ознакомления. Сами следователи следственного управления ФСБ пытались объяснить, что сроки они все же соблюли, а находясь на свободе, Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже (ст. 276 УК РФ), что является особо тяжким преступлением, сможет скрыться, оказать давление на свидетелей и т. д. Однако суд встал на сторону обвиняемой. Как пояснил “Ъ” адвокат госпожи Цуркан Иван Павлов, женщина, которой запретили лишь появляться на улице в ночное время и общаться с фигурантами дела, отправилась к себе домой в московскую квартиру, где ее ждали мать и сын.

Правда, как отметил защитник, Карина Цуркан сразу оказалась под пристальным наблюдением оперативников, которые дежурили у дверей ее квартиры, возле подъезда и сопровождали ее на нескольких машинах во время всех поездок по городу.

Одновременно Леонид Коржинек, осуществляющий надзор за следствием в органах ФСБ, направил кассационную жалобу, требуя отменить решение об освобождении обвиняемой по громкому «шпионскому делу». «Мы понимали, что обжалование будет весьма сложным»,— признался “Ъ” господин Павлов, пояснив, что само обращение в суд, его регистрация, уведомление участников и назначение даты заседания было проведено в кратчайшие сроки. «Из Москвы в Петербург, где я проживаю, был специально направлен курьер с уведомлением»,— сообщил Иван Павлов. Надо отметить, что 1-й апелляционный и 2-й кассационный суды распложены по одному адресу на Верейской улице в Москве. И, по иронии судьбы, в пятницу жалоба Леонида Коржинека рассматривалась в том же самом зале, где меньше месяца назад Карина Цуркан была освобождена.

Судя по всему, она предполагала неблагоприятный для себя исход, а потому пришла на заседание с сумкой с вещами.

Между тем замгенпрокурора в суд не приехал, прислав своего представителя. Само рассмотрение у тройки судей заняло около двух часов. Они посчитали, что апелляционный суд ошибочно пришел к выводу о пропуске следователями ФСБ допустимых сроков расследования и предоставления документов обвиняемой. А потому дело Карины Цуркан было отправлено в нижестоящую инстанцию на новое рассмотрение. При этом меру пресечения бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» снова изменили — она взята под стражу в зале суда. Спецконвой из шести человек в масках уже ожидал женщину и сразу доставил ее в СИЗО «Лефортово».

«Мы надеялись на лучшее, у нас всегда есть доверие к суду, но теперь на него брошена тень»,— заявил “Ъ” Иван Павлов. Он особо отметил, что защитники и дальше намерены бороться за свободу Карины Цуркан. По его словам, у них «хорошая позиция», с которой они намерены заново выступить в апелляционном суде. Кроме того, решение кассационного суда «открыло дорогу» стороне защиты для подачи жалобы в Верховный суд. Господин Павлов также сообщил, что само уголовное дело Карины Цуркан о передаче ею иностранным спецслужбам, предположительно румынской разведке, российских секретов насчитывает всего девять томов. И для завершения изучения всех материалов следствия ему и его подзащитной вряд ли понадобится более месяца. Как пояснил адвокат, следователь довольно часто приглашает их в «Лефортово» для чтения дела, но зачастую сам потом куда-то уезжает по делам, в результате чего следственные действия откладываются.

Сергей Сергеев

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