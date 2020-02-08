Скандалы: Всех Захаровых не пересажаешь

Российские спецслужбы занялись расследованием дела, основными фигурантами которого выступает группа «решальщиков», полицейских и сотрудника Службы внешней разведки

Сейчас в Москве расследуется крайне интересное дело, основными фигурантами которого выступает группа «решальщиков», бывших и действующих полицейских и даже один сотрудник Службы внешней разведки. Причем между участниками махинаций происходили разборки в духе фильмов Квентина Тарантино. Оперативное сопровождение по делу оказывает Управлением М ФСБ РФ.

Как рассказали источники агентства в правоохранительных органах, одним из основных героев криминальной эпопеи является бывший сотрудник УВД САО Алексей Захаров. Во время службы он сдружился с другим милиционером — Сенга Кичиковым (все его звали Александром). Потом Захаров попал в тюрьму, где сошелся с сокамерником Антоном Орловым. После освобождения отношения продолжились. Орлов работал у Захарова то курьером, то водителем, то доверенным лицом. Сам же Алексей, сохранив связи с бывшими коллегами по правоохранительному блоку, стал «решальщиком». Он за деньги помогал клиентам решать их проблемы с различными госведомствами (в первую очередь — с ГУ МВД по Москве).

Как-то у Захарова сломался его Mercedes, и во время его ремонта он познакомился с хозяином автосервиса Федором Останиным. Ему он тоже рассказал о своих возможностях «решальщика». Выяснилось, что Останин занимается чем-то похожим, поэтому связи двух мужчин могут дополнять друг друга. И вскоре он стал поставлять Захарову клиентов. Например, одним из них, согласно показаниям потерпевшего, стал директор Лианозовского рынка. У него возникли проблемы с продлением аренды земли. Захаров, пообещав помочь пролонгировать договор, запросил за свои услуги 1,5 млн рублей, которые он и получил вместе с Останиным.

Кичиков же был участником крупного криминального бизнеса. Заключался он в составлении фиктивных документов об угоне дорогих иномарок и последующих требованиях денег у страховых компаний. Для этого необходимо было уголовное дело о краже машины, но чтобы полицейские при его возбуждении не проверяли, был ли угон, а также не задавали лишних вопросов. В задачи Захарова входило договариваться о возбуждении таких дел. За каждое он получал от Кичикова 200 тыс. рублей. Иногда в этом вопросе Захарову помогал Останин. Также многие встречи и передачу денег по поручению Захарова проводил Антон Орлов. Уже сейчас известно, что усилиями «решальщика» и полицейских на свет появились десятки фиктивных уголовных дел об угонах. Возбуждались они в ОМВД по району Бибирево, ОМВД по району Отрадное, ОМВД по району Алтуфьево и т. д. Как следует из материалов расследования, только бывший руководитель ОМВД по Савеловскому району организовал возбуждение шести подобных дел.

Во всей этой связке аферистов главным был Кичиков, Захаров являлся его равноценным партнером. А Орлов и Останин фактически выполняли роль помощников Захарова.

Однако в отлаженном механизме произошел сбой. ОМВД по району Алтуфьево неожиданно не только не возбудило нужное дело, но и собралось начать расследование в отношении заявителя по факту мошенничества — фальсификации угона BMW X-7. Кичиков стал давить на Захарова, тот пытался уладить ситуацию через Федора Останина. В конце концов последний предложил Алексею встретиться в гаражах в районе Бибирево.

Захаров поехал туда со своим водителем Антоном Орловым. Когда все сели под навесом, неожиданно появился Кичиков, а с ним еще один человек, вооруженный пистолетом. Дальше события развивались в духе фильмов Тарантино. Выяснилось, что Кичиков, Орлов и Останин сошлись за спиной Захарова, а также пришли к выводу, что тот прикарманивает себе значительную часть денег. Более того, порой он вовсе ничего не передает полицейским за возбуждение дел, надеясь на авось. Так, например, вышло с BMW X-7. В результате было сочтено, что Захаров — «лишнее звено», его нужно изгнать из коллектива, а заодно взыскать крупную неустойку- 5,2 млн рублей.

Вот как происходящее описал на допросе сам потерпевший: «После этого Александр (Кичиков — ред.) подошел ко мне и несколько раз ладонью правой руки ударил меня по голове, от чего я испытал сильную физическую боль. Далее Александр стал говорить, что меня сейчас будут „кончать“, что сопровождалось нецензурными выражениями, я эти слова воспринял как угрозу жизни и здоровью. В этот момент я попытался объясниться с Александром, но ко мне подошел Федор, сказал, чтобы я „заткнулся“ и стал наносить удары ладонью правой руки в район моей головы (не менее трех-четырех ударов), от чего я испытал сильную физическую боль».

Дальше появился действующий высокопоставленный сотрудник ОВД Бибирево по имени Алескей, а затем разыгралась не менее впечатляющая сценка: «Федор сообщил Алексею, что при рассмотрении заявления о краже автомобиля „БМВ X7“ в ОВД Алтуфьево г. Москвы, возникли проблемы, и уголовное дело не возбуждается. Алексей якобы сказал, что может решить этот вопрос за большую сумму в размере 1млн рублей, так как у него имеются связи в ОМВД по району Алтуфьево г. Москвы среди руководства. После чего Александр вернулся к столу, где сидел я, взял со стола черный полимерный пакет, который ранее принес с собой, и положил на стол. Развернув его, Александр достал из пакета пачку денежных средств, как я увидел, купюрами по 5000 рублей, затем данной пачкой денежных средств Александр один раз ударил меня по голове и сказал, что эти деньги (в размере 1 млн рублей), я тоже буду отдавать. Как я понял, эта сумма уже была включена в общую сумму 5200000 рублей, которые они требовали от меня им выплатить. Далее Александр убрал деньги обратно в тот же полимерный пакет, который понес в сторону мужчины по имени Алексей. После чего Алексей немного отошел в сторону и кому-то позвонил по телефону. Я слышал, что Алексей называл своего собеседника по отчеству „Эльдарович“. В разговоре Алексей сообщил „Эдьдаровичу“, что все в порядке и нужно запускать процесс. Далее я увидел в руках у Алексея тот самый пакет с денежными средствами которыми меня по голове ударил Александр».

Захаров начал оправдываться, что у него сейчас нет 5,2 млн рублей. Собравшиеся постановили, что взамен в течение суток Захаров должен отдать все свои автомобили, а также заложить квартиру в банке и деньги передать вымогателям. Для того, чтобы все было выполнено в срок, к «решальщику» был приставлен его бывший водитель Орлов. С Орловым Захаров стал ездить по родственникам, чтобы они подписали бумаги, необходимые для получения кредита под залог квартиры (она была оформлена на нескольких членов семьи). Всей работой по оформлению заявки на кредит, переправке документов в банк занимался приятель Кичикова действующий сотрудник Службы внешней разведки Герман Миронский.

Родственники Захарова, догадавшись, что что-то не так, обратились в полицию. Правоохранители сначала задержали Орлова. Лишившись опекуна, Захаров дал подробные показания о том, при каких обстоятельствах он оказался в заложниках. После чего к расследованию сразу подключились сотрудники Управления «М» ФСБ РФ. Под стражу были взяты также Кичиков и Останин. Все они пока обвиняются в вымогательстве, однако уже в ближайшее время будут выделены в отдельное производство материалы о масштабных аферах с липовыми угонами, участие в которых принимали столичные полицейские. Дело обещает стать громким. У сотрудника СВР Германа Миронского в расследовании пока статус свидетеля.

Александр Горячев

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