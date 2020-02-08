Появились подробности массового убийства в Таиланде

СМИ раскрыли некоторые обстоятельства трагедии, разворачивающейся в городе Накхонратчасима в северо-восточной части Таиланда.
Как сообщает издание Bangkok Post, в субботу, 8 февраля, военнослужащий армии Таиланда в расположении части застрелил своего командира и двух сослуживцев, после чего отправился в город на угнанном армейском внедорожнике "Хамви" (HMMWV).
Передвигаясь по улицам, злоумышленник периодически открывал огонь по мирному населению из автоматической винтовки.
После этого военный взорвал автомобиль и проник в здание торгового центра, где устроил стрельбу и захватил заложников, перед этим записав видео в Facebook.
По последним данным, стрелок удерживает 16 человек в одном из помещений на четвертом этаже ТЦ.
Жертвами трагедии стали 12 человек. Неустановленное количество пострадавших получили ранения.
О мотивах, побудивших мужчину захватить оружие и устроить побоище, до сих пор не сообщается.
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