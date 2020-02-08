ВОЗ: распространение коронавируса замедлилось

Всемирной организацией здравоохранения опубликовала статистику заболеваемости новым коронавирусом 2019-nCoV. Как сказано в бюллетене, отношение количества новых инфицированных к общему количеству заболевших упало в феврале в сравнении с началом года. По данным ВОЗ, в конце января показатель достиг 46 процентов. После небольшого спада, последовал всплеск — 39,1 процента 28 января. В начале февраля отношение упало до 17,8. На сегодняшний день оно составляет 10,2 процента, пишет РИА Новости.
Исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майкл Райан предостерег от чересчур оптимистичных заявлений о пройденном пике заболевания, но отметил, что в Китае впервые зафиксировали снижение числа заболевших.
Общее число заразившихся коронавирусом приближается к 35 тысячам человек.
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