ВОЗ: распространение коронавируса замедлилось

ВОЗ: распространение коронавируса замедлилось

08.02.2020, 17:06, Новости дня

Всемирной организацией здравоохранения опубликовала статистику заболеваемости новым коронавирусом 2019-nCoV. Как сказано в бюллетене, отношение количества новых инфицированных к общему количеству заболевших упало в феврале в сравнении с началом года. По данным ВОЗ, в конце января показатель достиг 46 процентов. После небольшого спада, последовал всплеск — 39,1 процента 28 января. В начале февраля отношение упало до 17,8. На сегодняшний день оно составляет 10,2 процента, пишет РИА Новости.

Исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майкл Райан предостерег от чересчур оптимистичных заявлений о пройденном пике заболевания, но отметил, что в Китае впервые зафиксировали снижение числа заболевших.

Общее число заразившихся коронавирусом приближается к 35 тысячам человек.

Источник: Вести



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