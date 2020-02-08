Заявление натовского генерала назвали байкой и истерией

Пессимистичные прогнозы главы стратегического командования НАТО по трансформации Андре Ланаты о грозящей Западу опасности в космосе из-за маневров китайских и российских спутников – очередная байка для наращивания оборонного бюджета, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
По мнению депутата, угрозы со стороны РФ становятся особенно явственными, как только в США хотят освоить бюджет.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек иронически предложил представить весь Североатлантический альянс стаей беззащитных овечек, которых рвут на части злые волки – РФ и Китай. Он же напомнил, что именно Штаты говорили о необходимости развертывания оружия в космосе.
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что заявление Ланаты – это истерия, единственная цель которой – оборонные бюджеты, передает РИА Новости.
Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин уверен, что Америка хочет легализовать свое оружие в космосе. Если американцы кого-то в чем-то обвиняют, можно быть уверенным: они уже это сделали, добавил эксперт.
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