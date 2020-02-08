В Казахстане произошли столкновения, погибли восемь человек, почти 50 задержаны

В Казахстане произошли столкновения, погибли восемь человек, почти 50 задержаны

08.02.2020, 17:06, Новости дня

В ночь на 8 февраля в нескольких селах Кордайского района Жамбылской области на юге Казахстана произошли столкновения, в результате которых погибли восемь человек, более 40 получили травмы и ранения. Об этом министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев рассказал на брифинге, который транслировал канал «Хабар 24».

По его словам, вечером 7 февраля в одном из сел началась «массовая драка» с участием около 70 человек, но позже количество участников столкновений превысило 300.

«Провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее на видео, через мессенджеры и социальные сети они призывали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта и увеличению количества участников групповой драки. В результате из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек», – сказал он.

Полиция задержала 47 человек, по периметру населенных пунктов, где произошли столкновения, выставили блокпосты, сообщил Тургумбаев.

По предварительным данным, в результате беспорядков было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли, сожжено 23 автомобиля.

Причиной столкновений является бытовой конфликт, заявил на брифинге министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев.

«К сожалению, это стало возможным благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость. Сейчас приняты все меры для стабилизации положения», – добавил он.

Местные жители рассказали «Радио Азаттык», что большинство жителей сел, где произошли беспорядки, составляют дунгане. Все сгоревшие дома, по наблюдению журналистов, принадлежат представителям этого народа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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