Шеф евродипломатии призвал ЕС меняться

Шеф евродипломатии призвал ЕС меняться

08.02.2020, 17:06, Новости дня

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал ЕС меняться и взаимодействовать с современным миром, принимая его таким, какой он есть, а не таким, каким его хотелось бы видеть.

По его мнению, Евросоюз должен найти в мире собственный путь. "Мы должны заново выучить язык сильного игрока и превратить Европу в геостратегического игрока высшего уровня", — приводит слова Борреля "Интерфакс".

Так, продолжает глава европейской дипломатии, ЕС необходимо выработать стратегию отношений с глобальными игроками: США, Китаем и Россией. Кроме того, считает он, европейские страны должны поддержать оружейное эмбарго в Ливии и Совместный всеобъемлющий план действий СВПД по иранскому атому.

"Если мы хотим, чтобы соглашение по атому с Ираном сохранялось, мы должны позаботиться о том, чтобы Иран выиграл от соблюдения соглашения", — сказал Боррель.

Источник: Вести



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