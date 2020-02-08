Число жертв стрельбы в Таиланде возросло до 17 человек

Число жертв стрельбы в Таиланде возросло до 17 человек

08.02.2020, 17:05, Новости дня

Число жертв стрельбы, которую устроил военнослужащий в Таиланде, возросло до 17 человек, сообщили в Минздраве.

«Преступник еще не задержан, он все еще находится в здании торгового центра. Просим всех, кто оказался внутри или вблизи торгового центра Terminal 21 в городе Накхон Ратчасима, немедленно покинуть ТЦ и прилегающий район», – сказано в заявлении полиции, информирует РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Thai PBS.

Также стало известно, что солдат прежде, чем войти в торговый центр, выстрелил по нему из ручного гранатомета. Взрывом гранаты были убиты и ранены несколько человек, а на первом этаже магазина начался пожар. Пожарные недавно закончили его тушить.

Ранее сообщалось, что рядовой таиландских сухопутных войск угнал военный внедорожник из части и проехал на нем по городу, периодически стреляя из автоматической винтовки по людям города Накхон Ратчасима. Его мотивы пока неясны.

Позже он направился в торговый центр Terminal 21, где удерживает 16 заложников.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика