Число жертв стрельбы в Таиланде возросло до 17 человек

Число жертв стрельбы, которую устроил военнослужащий в Таиланде, возросло до 17 человек, сообщили в Минздраве.
«Преступник еще не задержан, он все еще находится в здании торгового центра. Просим всех, кто оказался внутри или вблизи торгового центра Terminal 21 в городе Накхон Ратчасима, немедленно покинуть ТЦ и прилегающий район», – сказано в заявлении полиции, информирует РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Thai PBS.
Также стало известно, что солдат прежде, чем войти в торговый центр, выстрелил по нему из ручного гранатомета. Взрывом гранаты были убиты и ранены несколько человек, а на первом этаже магазина начался пожар. Пожарные недавно закончили его тушить.
Ранее сообщалось, что рядовой таиландских сухопутных войск угнал военный внедорожник из части и проехал на нем по городу, периодически стреляя из автоматической винтовки по людям города Накхон Ратчасима. Его мотивы пока неясны.
Позже он направился в торговый центр Terminal 21, где удерживает 16 заложников.
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