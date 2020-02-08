Американские учёные выяснили, какие фильмы заставляют людей переедать

В результате проведённого исследования американским учёным удалось выяснить, просмотр каких фильмов заставляет людей переедать. К таковым, как оказалось, относятся боевики и остросюжетные картины.

В ходе научной работы специалисты предлагали добровольцам смотреть программы и фильмы абсолютно разных жанров. При этом участникам эксперимента давали на выбор сладости или морковь. Есть один из продуктов нужно было в процессе просмотра. Результат исследования показал, что люди, которые наблюдали на экране за остросюжетным фильмом или боевиком, чаще выбирали предложенное драже и в итоге набирали за время просмотра на 65% больше калорий, чем те, кто смотрел более спокойные материалы – телешоу или другие «размеренные» постановки.

Делая выводы по завершению исследования, учёные отмечают, что быстро меняющиеся на экране кадры, как это происходит в остросюжетных фильмах, заставляют человека больше есть и, соответственно, могут становиться причиной переедания. Поэтому специалисты рекомендуют не забывать об этом, когда человек планирует совместить просмотр кино с перекусом.

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