Садальский предложил назначить Собянина секретарём Союза кинематографистов за помощь артистам-пенсионерам

Отечественный актёр театра и кино, блогер Станислав Садальский на странице в Instagram предложил назначить мэра Москвы Сергея Собянина первым секретарём Союза кинематографистов. По мнению артиста, чиновник, помогающий артистам-пенсионерам, сделал для данной отрасли больше, чем занимающий этот пост около 3-х десятков лет Никита Михалков.

Станислав Садальский в публикации цитирует известного российского кинорежиссёра Светлану Дружинину, выразившую огромную благодарность Сергею Собянину, помогающему народным артистам с маленькими пенсиями от государства переживать трудности. К режиссёру также присоединился оператор Анатолий Мукосей. Он тоже благодарен столичному мэру за помощь, без которой артистам пенсионного возраста пришлось бы совсем непросто. Резюмируя обращение к Собянину, Садальский отмечает, что он больше того же Михалкова делает для актёров и достоин назначения на должность 1-го секретаря Союза кинематографистов.



В комментариях к публикации многие подписчики поддержали Садальского, отметив, что Собянин действительно много делает для киноискусства. Другие не согласны с мнением, считая, что мэр помогает артистам в ущерб другим пенсионерам. Некоторые вообще сомневаются, что Светлана Дружинина настолько нуждается и живёт только на пенсию и доплаты от столичных властей.

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