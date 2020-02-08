В Башкирии младенец пострадал при ДТП

В Башкирии в ходе ДТП с двумя транспортными средствами пострадал младенец. По данным пресс-центра управления ГИБДД по региону, травмы получили и водители автомобилей.

Инцидент произошел 8 февраля в Кугарчинском районе республики. На трассе между Ирой и Магнитогорском автомобиль Lada Kalina протаранил движущуюся навстречу Lada Priora. От удара одно из транспортных средств вынесло на обочину. В салоне Lada Kalina находились 23-летний водитель и 9-месячный ребенок. Их обоих пришлось госпитализировать с различными травмами.

Автомобили в ходе ДТП получили серьезные повреждения кузова. В настоящее время детали происшествия устанавливают местные правоохранители. Авария не отразилась на загруженности движения на трассе между Ирой и Магнитогорском.

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