Разумков объяснил, почему закрыл для экс-нардепов доступ к кулуарам Рады

Запрет на доступ к кулуарам парламента для нардепов прошлых созывов связан с драками и порчей имущества. Об этом в эфире канала NewsOne 7 февраля сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«К сожалению, были разные случаи во время работы Верховной Рады. Мы помним и о наклейках, которые приносили некоторые нардепы, и о спичках в скважинах для ключей, и о многих других вещах, которые происходили и были совершены нардепами. Я понимаю, что это – не большинство, но такие нардепы прошлых созывов, к сожалению, есть», – сказал Разумков.

Он сообщил, что проводил встречу с представителями Ассоциации нардепов прошлых созывов и обсуждал этот вопрос.

«Мне кажется, мы нашли сбалансированую позицию, которая в дальнейшем будет отражена в изменениях к этому распоряжению. Но если речь идет о доступе в Раду как в помещение, где сессионный зал, где проходят пленарные заседания – это один вопрос. А доступ к помещениям, где работают нардепы, и мы также видели, как приходили народные депутаты на заседания комитетов и начинались драки… Поэтому думаю, будет найдена позиция, которая устроит и народных депутатов прошлых созывов, и сможет обеспечить корректную работу действующего созыв Верховной Рады», – заявил спикер Рады.

Распоряжение Разумкова «Об обеспечении правового режима государственной охраны административных зданий, сооружений и служебных помещений Верховной Рады Украины» вступило в силу 1 февраля. В перечне лиц, имеющих доступ к кулуарам Рады (первый, второй и третий этажи вне сесионного зала), больше нет депутатов предыдущих созывов. Ранее экс-нардепы имели доступ к кулуарам. При этом экс-нардепы имеют право находиться в гостевой ложе балкона сессионного зала парламента.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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