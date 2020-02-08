В Таиланде военный убил 15 человек и захватил заложников в торговом центре

В Таиланде военный убил 15 человек и захватил заложников в торговом центре

08.02.2020, 16:54, Новости дня

Военнослужащий армии Таиланда 8 февраля убил по крайней мере 15 человек в провинции Корат, сообщает издание The Bangkok Post.

По имеющейся информации, 32-летний сержант-майор Чакрапант Тхомма застрелил своего командира, его тещу и еще одного военного на базе Суратхампитхак. В вооруженных силах Таиланда заявили, что у подозреваемого был конфликт с погибшим полковником. После этого на украденном автомобиле Humvee он направился в город Накхонратчасима. По данным издания, Тхомма вел беспорядочный огонь по прохожим; его жертвами стали по крайней мере 12 человек.

В Накхонратчасиме военнослужащий зашел в торговый центр и захватил заложников. В полиции полагают, что Тхомма может удерживать до 16 человек.

К месту происшествия прибыли армейские и полицейские спецподразделения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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