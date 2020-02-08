В квартире петербургского чиновника обнаружили казино

Сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино.

«В квартире муниципального чиновника на Кронверкском проспекте обнаружили подпольное казино», – сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает РИА «Новости».

Местные СМИ сообщили, что квартира принадлежит главе муниципального образования «Введенский» Олегу Калядину, однако сам чиновник сообщил, что сдает эту квартиру, поэтому о правонарушении он не знал.

Между тем, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров заявил, что региональное отделение рассмотрит вопрос об исключении Калядина из партии.

«Чиновники с репутацией «за гранью» состоять в партии не могут. Региональное отделение «Единой России» незамедлительно рассмотрит вопрос об исключении Олега Калядина из партии… Сдавать свою квартиру в аренду, где потом начинает процветать преступный бизнес, – подобное поведение категорически несовместимо со статусом члена нашей партии», – сказал Макаров.

Ранее в одном из казино в США произошла вспышка «очень заразного» норовируса.

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