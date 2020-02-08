В квартире петербургского чиновника обнаружили казино

В квартире петербургского чиновника обнаружили казино

08.02.2020, 16:51, Новости дня

Сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино.

«В квартире муниципального чиновника на Кронверкском проспекте обнаружили подпольное казино», – сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает РИА «Новости».

Местные СМИ сообщили, что квартира принадлежит главе муниципального образования «Введенский» Олегу Калядину, однако сам чиновник сообщил, что сдает эту квартиру, поэтому о правонарушении он не знал.

Между тем, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров заявил, что региональное отделение рассмотрит вопрос об исключении Калядина из партии.

«Чиновники с репутацией «за гранью» состоять в партии не могут. Региональное отделение «Единой России» незамедлительно рассмотрит вопрос об исключении Олега Калядина из партии… Сдавать свою квартиру в аренду, где потом начинает процветать преступный бизнес, – подобное поведение категорически несовместимо со статусом члена нашей партии», – сказал Макаров.

Ранее в одном из казино в США произошла вспышка «очень заразного» норовируса.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика