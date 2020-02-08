CNN — коронавирус любви не помеха — в Южной Корее прошло массовое бракосочетание c антисептиком и масками

CNN — коронавирус любви не помеха — в Южной Корее прошло массовое бракосочетание c антисептиком и масками

08.02.2020, 16:47, Новости дня

В Южной Корее прошла массовая церемония бракосочетания Церкви объединения, на которой одновременно поженились почти шесть тысяч пар, передаёт CNN. Как отмечается в заметке канала, организаторы церемонии не забыли о мерах предосторожности в связи с эпидемией коронавируса — а многие участники дополнили праздничные наряды медицинскими масками.

НАТАЛИ АЛЛЕН, ведущая CNN: К другим новостям: страхи по поводу коронавируса не помешали многим тысячам любящих пар заключить брак.

ДЖОРДЖ ХАУЭЛЛ, ведущий CNN: Именно так. В Южной Корее десятки тысяч людей собрались на массовое бракосочетание Церкви объединения, где узы скрепляли почти шесть тысяч пар. Между тем, персонал церкви рисковать не стал: они проверяли у присутствующих температуру и раздавали флаконы с антисептикомдля рук.

Многие брачующиеся пришли на церемонию в медицинских масках одинакового цвета — в надежде на то, что их брак будет счастливым и в болезни, и в здравии.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 08 февраля 2019 года. 

 



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