NI — Трамп превратит импичмент в оружие против политических оппонентов

Получив оправдание сената по делу об импичменте, Дональд Трамп пережил уже вторую — после доклада по итогам «российского дела» — угрозу своему пребыванию на посту, пишет The National Interest. По мнению обозревателя издания, теперь Трамп наверняка воспользуется этими угрозами для того, чтобы нейтрализовать соперников на предстоящих выборах, и вполне может в этом преуспеть.



Reuters

Оправданный сенатом Дональд Трамп стал третьим президентом США, избежавшим импичмента по итогам суда и последующего голосования в верхней палате американского конгресса — Эндрю Джонсон был оправдан сенаторами с перевесом в один голос в его пользу, а Билла Клинтона признали невиновным по обвинению в лжесвидетельстве 55 членов палаты против 45, тогда как по обвинению в воспрепятствовании правосудию голоса разделились поровну — 50 на 50, пишет The National Interest. Как подчёркивает колумнист журнала, Трамп получил в сенате ещё более ощутимую поддержку: во время голосования по обвинению в превышении полномочий за его невиновность отказался голосовать лишь один член удерживающей большинство в палате Республиканской партии — сенатор от штата Юта и бывший кандидат в президенты Митт Ромни, заявивший, что президент «виновен в возмутительном злоупотреблении доверием граждан».

Шаг Ромни, без сомнения, будет воспринят Трампом как акт «предательства» — или же, во всяком случае, будет таким образом изображаться его предвыборным штабом, полагает автор. По мысли журналиста, если либералы приветствуют решение сенатора, а республиканцы — осуждают, сам Трамп «захочет мести»; впрочем, республиканцы вряд ли пойдут на выдворение Ромни из партии, поскольку так они уменьшат собственное преимущество перед демократами в сенате.

Болезненный эффект, который поведение Ромни произвело на Трампа, отчасти объясняется тем обстоятельством, что он «беспрецедентен с исторической точки зрения», говорится в материале NI. Дело в том, что во время импичмента упомянутых Джонсона и Клинтона те получали по итогам суда в сенате полную поддержку своих однопартийцев-демократов, хоть в нижней палате представителей, которая и запускает процесс отставки президента, отдельные их соратники их и бросали; с такой точки зрения, дело Трампа стало первым в истории импичментом, поддержанным обеими партиями в конгрессе, поясняет обозреватель издания.

Между тем, импичмент не только не усилил обеспокоенность по поводу Трампа внутри Республиканской партии, но и, напротив, только укрепил поддержку президента среди республиканцев, отмечается в статье. Согласно последним соцопросам, рейтинг Трампа достиг 49%, а среди членов Республиканской партии и её сторонников к нему положительно относятся 94% респондентов. Хорошее состояние американской экономики сулит Трампу неплохие перспективы на выборах 2020 года, а ставший поводом для импичмента украинский скандал к ноябрю уже в целом забудется, пусть демократы и будут прилагать все усилия для того, чтобы этого не допустить, рассуждает колумнист NI.

«Трамп уже пережил две потенциально фатальные угрозы для своего пребывания на посту президента, — в заключение пишет автор. — Первой из них был доклад Мюллера, а второй — импичмент. Готовясь к выборам 2020 года, Трамп будет пытаться использовать обе из них в качестве дубинок, чтобы силой нейтрализовать своих оппонентов, и шансы на то, что он преуспеет, не так уж и зыбки».

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