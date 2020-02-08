СБУ заявила о риске ЧП из-за подлога в отчетах по ремонту самолетов

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила механизм ненадлежащего выполнения ремонтных работ по техобслуживанию в международных аэропортах «Одесса» и «Киев» пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний. СБУ полагает, что это могло привести к человеческим жертвам.
«В рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали нарушения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по ТО (техническому обслуживанию – ред.). В частности, ими была сфальсифицирована документация по проведению ремонтных работ самолетов», – сказано в заявлении СБУ, передает РИА «Новости».
Там отмечено, что «дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами».
В итоге суд признал виновным по статье «Служебный подлог» сотрудника, ответственного за техобслуживание самолетов. Кроме того, «компании-эксплуатанту отменено соответствующие разрешения на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушным судам – сертификаты летной годности».
Ранее СБУ пресекла нелегальный транзит комплектующих к бронетехнике.
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